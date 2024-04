Neue Online-Talkrunde Wie geht es mit dem Strukturwandel im Rheinischen Revier voran?

Kernthemen der Runde: Was bedeutet das Ende des Tagebaus Garzweiler für die Menschen der Region und als Standortfaktor für Unternehmen? Welche Anforderungen stellen Unternehmen sowie Arbeitskräfte von heute an eine attraktive Region von morgen? Welche Rolle spielen dabei so genannte weiche Standortfaktoren? Und wie wird der entstehende, große See in den kommenden Jahrzehnten die Region auch als Wirtschaftsfaktor prägen?