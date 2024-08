Doppelte Flächennutzung Agri-PV am Tagebau Garzweiler

60 Prozent der Fläche von Nordrhein-Westfalen geht derzeit an die Land- und Forstwirtschaft. Und in Zeiten, in denen Bauern mit immer spitzerem Bleistift die Wirtschaftlichkeit ihrer Unternehmen kalkulieren müssen, kommt durch die Energiewende immer mehr Flächendruck hinzu. Der mehr als ehrgeizige Plan der schwarz-grünen Landesregierung: Wenn 2030 die Braunkohleverstromung endet, müssen die erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen so weit sein, zumindest mittelfristig die Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft sicherstellen zu können. Wind- und Solarkraft brauchen Fläche und stehen damit in direkter Konkurrenz zur Landwirtschaft. Ein großer Modellversuch am Tagebau Garzweiler könnte eine Lösung aufzeigen: Bei der Agri-PV bauen Landwirte am Boden ihre Früchte an, darüber erzeugen Photovoltaikanlagen Solarenergie.