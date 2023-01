Aktivisten in Keyenberg Ein Camp für alle

Es duftet nach angebratenen Zwiebeln und Mittagessen auf dem Sportplatz in Keyenberg. Am Rande des Dorfes, in dem früher rund 840 Menschen lebten, die ihre Häuser dann an RWE verkauft haben, ist seit vergangener Woche ein Camp entstanden für all diejenigen, die den Protest in Lützerath unterstützen wollen. Das Camp ist nun auch Anlaufstation für die Aktivisten, die in Gebäuden oder Baumhäusern in Lützerath ausgeharrt haben, die die Polizei geräumt und abgerissen hat. „Unser aller Camp“ steht auf einem Pappschild.