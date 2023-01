Was sie auch machen, es ist verkehrt Die Grünen im Lützerath-Dilemma

Die Grünen werden mit dem Thema Lützerath von einer Ecke in die nächste getrieben – von ihrer innerparteilichen Basis, ihrer Wählerschaft, der Klimaschutzbewegung. Am Dienstag kippten Demonstrierende in einer Protestaktion Kohle vor die Tür der Landesparteizentrale, am Donnerstag besetzten Aktivisten die Räumlichkeiten.