Kritik an Bedingungen für den Protest Lützerath vor der Demo am Samstag – „Eine ähnliche Kraft wie der Hambacher Wald“

Nach Informationen unserer Redaktion aus Sicherheitskreisen werden für die Begleitung der Demo am Samstag voraussichtlich sowohl Einsatzkräfte gebraucht, die derzeit in Lützerath sind, als auch weitere Kräfte aus NRW hinzugezogen. Die Polizei in Aachen wollte das weder bestätigen noch dementieren, betonte jedoch: „Die Einsatzlage in Lützerath wird auf keinen Fall vernachlässigt.“