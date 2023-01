Kritiker fordern eine ganz neue Planung RWE braucht weitere private Grundstücke für den Tagebau bei Lützerath

Die Hoffnung der Aktiven ist es, dass die schwarz-grüne Landesregierung doch noch einmal mit RWE in Verhandlungen tritt, um Enteignungsverfahren zu vermeiden. Und dass in der Folge die Kohlebagger einige hundert Meter hinter Lützerath mit ausreichend Abstand vor den privaten Grundstücken stoppen würden. „Dass mit Enteignungen gedroht wurde und diese auch juristisch durchsetzbar waren, mag in der Vergangenheit normal gewesen sein. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass das auch in Zukunft der Fall sein wird“, ergänzt die Grünen-Abgeordnete Grothus. Gerichte müssten immer im Einzelfall und mit Blick auf aktuelle Rahmenbedingungen abwägen.