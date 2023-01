Bilanz des ersten Tages Lützerath-Räumung schreitet voran

Die Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Weilers Lützerath begonnen. Besetzer warfen mit Molotowcocktails, Böllern und Steinen. Den Einsatzkräften gelang es jedoch, schneller als gedacht bis in den Ortskern vorzudringen, wo sich Aktivisten in den verbliebenen Gebäuden, auf Baumhütten und Holzkonstruktionen verbarrikadiert hatten. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Lage bereits gegen Mittag als stabil. Wir berichten laufend in unserem Liveblog.