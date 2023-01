Video tausendfach geklickt Polizisten stecken im Lützerather Schlamm fest – „Mönch“ geht viral

Beim Aufeinandertreffen von Polizei und Aktivisten wurden in den vergangenen Tagen nach Polizeiangaben mehr als 100 Beamte verletzt. Wie viele sich dabei ohne Fremdeinwirkung verletzt haben, sei aktuell noch nicht aufgeschlüsselt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Aufseiten der Aktivisten und Demonstranten wurde die Zahl der Verletzten seit Beginn der Polizeiaktionen am 8. Januar auf rund 300 geschätzt. Am Samstag seien es „um die 120 Verletzte“ gewesen, sagte ein Sprecher von „Lützerath lebt“. Eine andere Sprecherin der Initiative sprach von „mindestens 90“ Verletzten am Samstag.