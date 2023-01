UPDATE zu ausgebranntem Polizeiwagen: Mit großem Entsetzen hat die Gewerkschaft der Polizei in NRW auf die Brand-Attacke eines Zivilfahrzeuges der Polizei im Einsatzgebiet in Lützerath reagiert. „Angriffe gegen Einsatzkräfte und solche Brandstiftungen sind schändlich“, sagte der Landesvorsitzende Michael Mertens. Demnach war es nicht die erste Attacke auf ein Fahrzeug der Polizei in Lützerath. Demnach waren am Sonntag Kommunikationsbeamte attackiert worden. Der am Donnerstag ausgebrannte Wagen hatte eine Blaulichtvorrichtung. Laut GdP hatte das Kommunikations-Team der Polizei am Nachmittag den Wagen am Ausweichcamp der Kohlegegner in Keyenberg abgestellt und dann die Zeltstadt besucht. Laut GdP stand der Wagen rasch voll in Flammen. „Offensichtlich hatte jemand eine Scheibe eingeschlagen und Brandbeschleuniger im Fahrzeuginnern entzündet“, so die Gewerkschaft der Polizei weiter.„Diese Gewalt muss aufhören“, mahnt der GdP-Vorsitzende. Sie passe auch nicht zum Eindruck der vergangenen Tage, als ein großer Teil der Besetzer Lützerath nach Gesprächen mit der Polizei friedlich verließ. Mertens: „Die Protestszene ist dringend aufgerufen, sich von Gewalttätern zu distanzieren und diese zu isolieren!“ Wer sich für eine bessere Welt einsetzt, müsse sich „von so hinterhältigen Taten in aller Deutlichkeit abgrenzen“.