Die Aktivisten melden, dass es Tunnel gibt in Lützerath. „In einem Tunnel im Wäldchden UNTER #Lützi befinden sich Menschen. Sie stellen sich der Abbagerung von Kohle in den Weg. Hört und seht, was Menschen aus dem #Tunnel sagen“, melden die Aktivisten. Anbei Bilder von den Aktivisten, die den angeblichen Stollen zeigen sollen.