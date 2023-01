LIVE Liveblog zur Lützerath-Demo Polizei sieht Einsatzkonzept als aufgegangen an

Lützerath · Am späten Nachmittag standen Demonstranten an der Grenze zu Lützerath der Polizei gegenüber. Die setzte nach mehrmaligem Warnen Wasserwerfer, Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Am Abend beruhigt sich die Lage und die Polizei ist mit ihrem Einsatzkonzept zufrieden. Alle News im Blog.

14.01.2023, 18:24 Uhr

EXKLUSIV Aus ranghohen Polizeikreisen habe ich soeben erfahren, dass aus Polizeisicht das Einsatzkonzept aufgegangen sei. Das Ziel, die Versammlung am eigentlichen Versammlungsort zu schützen,habe funktioniert. Gewalttätige Übergriffe und Durchbrechen des Zaunes konnte demnach verhindert werden.

Die Polizei setzte demnach auf ein zweistufiges Konzept gegen gewalttätige Personen. Erster Riegel des Konzepts sah vor, den Zulauf auf den Zaun zu verzögern und Störer räumlich binden. Die Stufe 2 erfolgte unmittelbar am Zaun durch „den verhältnismäßigen und abgestuften Einsatz polizeilicher Zwangsmittel gegenüber gewaltbereiten und zum Teil gewalttätigen Störer“.



Inzwischen hat sich die Lage am Bahnhof Hochneukirch entspannt: Der Bahnsteig ist noch immer voll, die Bundespolizei muss den Zugang aber nicht mehr regeln. Die Bahn hat einen großen Sonderzug eingesetzt, mit dem viele Demo-Teilnehmer abreisen konnten.



Es ist mittlerweile dunkel in Lützerath. Man kann nicht mehr sehen, wie viele Demonstranten noch auf den Feldern sind. Die Polizei schiebt aber weiterhin frische Kräfte nach.



Immer mehr Demonstranten treten die Heimreise an. Die Shuttlebusse rollen auch wieder zum Bahnhof in Hochneukirch. Von dort aus wollen die meisten in Richtung Köln. Allerdings: Der Bahnsteig ist völlig überfüllt. Kräfte der Bundespolizei riegeln den Tunnel zum Bahnsteig ab, damit Züge überhaupt noch einfahren können. Ein paar Demonstranten legen derweil auf dem Vorplatz eine Brotzeit ein.

Direkt an den Zäunen kommt soeben wieder ein Wasserwerfer zum Einsatz. Die Polizei hatte auch in dem Fall wieder die Demonstranten zuvor mehrfach gewarnt und gebeten, zurückzugehen.

Es wird langsam dunkel. Die Flutlichtanlagen sind schon in Betrieb. Das macht die Arbeit für die Polizei nicht leichter. In einem Abschnitt werden Demonstranten jetzt mit Wasserwerfer, Reiterstaffel und massiven Polizeikräften zurückgedrängt.

Die Polizei führt frische Kräfte heran. Die Lage bleibt sehr aufgeheizt.

Wasserwerfer kommen zum Einsatz.



Hier einige Bilder von der Lage, direkt vor Lützerath.

Neues aus Jüchen-Hochneukirch: Inzwischen hat die Abreisewelle eingesetzt. Die ersten Bahnen nach Köln sind schon jetzt brechend voll.

Die Polizei steht jetzt auch mit Hunden direkt vor Lützerath.

Direkt vor Lützerath stehen Tausende Demonstranten. Sie wollen rein ins Dorf. „Wir müssen sehen, wie viele von ihnen tatsächlich bereit sind, nach Lützerath durchzustoßen. Wenn es alle sein sollten, werden wir das vermutlich kaum aufhalten können. Aber es kann bei vielen nur Show sein, und sie gehen wieder“, sagte mit ein Polizist gerade eben.

Ich hatte gerade zufällig kurz die Gelegenheit mit Aachens Polizeipräsidenten Dirk Weinspach zu sprechen. Er wollte sich aber nicht zur Lage äußern.

Neben mir unterhalten sich zwei Polizisten. Einer sagt mit Blick zum Himmel. „Gleich wird es auch noch dunkel. Dann sehen wir gar nichts mehr.“

Lützerath ist von Demonstranten fast vollständig eingekreist. An einer Stelle hat sich ein gefährlicher Kessel gebildet. Dort gibt es keine Ausweichmöglichkeit, sollten die Demonstranten vorrücken. Ein Polizist, der direkt neben mir steht, sagt zu seinen Kollegen, „seht zu, dass ihr daraus kommt“.

Die Tore der Zäune bleiben trotz des Andrangs noch zu. Daraus könnte eine sehr gefährliche Situation entstehen. Sollten die Demonstranten die letzte Polizeikette durchbrechen, werden alle gegen die Zäune und Polizeifahrzeuge gedrängt, die die dort stehen. Trotz der offensichtlichen Gefahr, bleiben die Tore versperrt. Selbst einige Polizisten, mit denen ich spreche, halten das für eine Fehlentscheidung.

Die komplette Polizei ist bis zum Zaun vor Lützerath zurückgedrängt worden. Die Polizei ist heute extrem aggressiv - wohl auch angesichts der verheerenden Lage.





Polizei versucht einen letzten großen Anlauf, die Demonstranten zurückzudrängen. Für alle Beteiligte ist es hier jetzt sehr gefährlich.

Demonstranten haben die Polizei fast bis zum Zaun zurückgedrängt



