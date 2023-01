Immer mehr Demonstranten treten die Heimreise an. Die Shuttlebusse rollen auch wieder zum Bahnhof in Hochneukirch. Von dort aus wollen die meisten in Richtung Köln. Allerdings: Der Bahnsteig ist völlig überfüllt. Kräfte der Bundespolizei riegeln den Tunnel zum Bahnsteig ab, damit Züge überhaupt noch einfahren können. Ein paar Demonstranten legen derweil auf dem Vorplatz eine Brotzeit ein.