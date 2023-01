Eine Gruppe von Arbeitern in orangenen Hosen und Jacken verfolgen die Räumungsarbeiten ihrer Kollegen. Sie meinen, dass es bis zum Abend dauern werde, bis „alle aus den Bäumen geholt“ seien. In den letzten Tagen haben die Männer bereits viel erlebt während der Räumung. „Wir haben drei Pritschen an Lebensmittel da raus geholt. Drei Pritschen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ne Menge“, sagt einer. Ein anderer will wissen, was er mit den Lebensmitteln gemacht habe. „Haben wir weggebracht zur Tafel“, antwortet er. Die Arbeiter, die im Auftrag von RWE räumen, schaffen schnell Fakten in Lützerath. Sobald die Polizei einen Bereich von Aktivisten befreit hat, rücken sie vor, palmieren, roden und reißen ab.