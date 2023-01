Am Bahnhof in Jüchen-Hochneukirch sind kurz nach 9.30 Uhr die ersten Demo-Teilnehmer mit einem Zug aus Köln angekommen. Die geschätzt 250 vorwiegend jungen Männer und Frauen stiegen friedlich in Shuttlebusse um. Der Bahnhof wird von einigen Polizisten abgesichert.