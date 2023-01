In Lützerath stehen sich immer noch Polizisten und Aktivisten gegenüber. Die Polizei wollte eigentlich ein Stück weiter sein als bisher und die Aktivisten noch ein paar Meter weiter zurückdrängen. Ob das heute noch klappt, ist fraglich. Es regnet jetzt, und bald bricht die Dunkelheit herein. Vielen Aktivisten sitzen am Boden und blockieren die Wege. Hier ein Blick aktuell aus Lützerath.