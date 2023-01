Protest in Lützerath „Das könnte hier schneller vorbei sein als gedacht“

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) kritisiert am Mittag Übergriffe auf Polizisten scharf. „Ich bin eigentlich nur fassungslos und verstehe es nicht, wie Menschen so was machen können“, sagt Reul über die Würfe in Richtung seiner Beamten. Jetzt seien alle friedlichen Demonstranten in der Pflicht, sich von Aktionen gewaltbereiter Aktivisten zu distanzieren. Reul: „Man kann woanders demonstrieren, man muss denen jetzt nicht noch behilflich sein dadurch, dass man da steht und die Polizei bei der Arbeit stört.“ Am Ortseingang von Lützerath beginnen Bagger am frühen Nachmittag mit Abrissarbeiten. Später werfen Beamte selbst gebaute kleine Holzhäuser auf Stelzen um und setzen so die Räumung fort.