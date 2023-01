Aktivisten auf Dächern Hunderte Menschen demonstrieren gegen Lützerath-Räumung

Derweil verschanzten sich mehrere Aktivisten auf Dächern in der verlassenen Ortschaft – bei den Wetterbedingungen kann das lebensgefährlich sein. Die Aktivisten warfen unseren Reportern vor Ort zufolge unkontrolliert große Steine Richtung Polizei. Die Abrissarbeiten gingen dennoch schnell voran. In einem andren Teil des Ortes begannen Arbeiter bereits damit, eine ehemalige landwirtschaftliche Halle abzureißen. Zwei Bagger waren im Einsatz. In kurzer Zeit sei eine Außenwand entfernt worden, berichten unsere Reporter. Die Polizeibeamten räumten derweil schon Gebäude und zerstörten von Besetzern errichtete Holzhütten. In unserem Live-Blog halten wir Sie auf dem neuesten Stand.