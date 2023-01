Unterstützung der Aktivisten Diese Promis kommen nach Lützerath

Klimaaktivistin Pauline Brünger (auf dem Foto mit Luisa Neubauer (l-r), Julia Wischnewskiund Mia Hense) in einer Pressemitteilung: „Wir haben in Deutschland eine Grenze der Zerstörung erreicht, Lützerath ist diese Grenze, wir dulden keine weitere Unterwanderung der Pariser Klimaziele. Seit Jahren erleben wir weltweit die schlimmsten Klimafolgen, das Jahr 2023 fängt so an, wie das Jahr 2022 aufgehört hat - mit extremer Klimaveränderung: Überschwemmungen und Fluten in Porto und San Francisco oder Hitzewellen wie in den Alpen. Die Kohle muss im Boden bleiben, eine weitere Klimaeskalation muss verhindert werden!”