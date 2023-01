Gewalt in Lützerath Friedliche Demonstranten hätten sich von Krawallmachern distanzieren müssen

Ja, bei den Auseinandersetzungen am Rande der Demonstration am Samstag bei Lützerath hat es eine Menge erschreckender Szenen gegeben. Die Polizei setzte Schlagstöcke, Pfefferspray und Wasserwerfer ein, um die teils sehr aggressive Menge zurückzudrängen, in der sich viele gewalttätige Autonome befanden. Dabei wurden offenbar auch zahlreiche Demonstranten teils schwer verletzt – die Polizei ging nicht zimperlich vor. Davor hatte sie die Demonstranten allerdings auch Dutzende Male per Lautsprecherdurchsagen gewarnt. Doch sämtliche Warnungen waren ins Leere gelaufen.