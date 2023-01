Proteste gegen die Braunkohle Die Klimashow von Lützerath

Klimaschutz ist eine zentrale Aufgabe. Viel zu lange haben sich Bürger und Betriebe nicht darum geschert, was Konsum und Produktion anrichten. Sie haben die Natur als kostenlosen Mülleimer für Emissionen aller Art missbraucht. Das ist vorbei – mit den Emissionsrechten hat die Natur endlich einen Preis bekommen. Der Bewusstseinswandel ist auch Klimaschützern zu verdanken. Doch das Schauspiel, das derzeit in Lützerath gegeben wird, hat mit ernsthaftem Klimaschutz nichts zu tun. Hier nutzen Aktivisten, die in der Energiekrise an Bedeutung verloren haben, den Abriss eines Geisterdorfes, um auf sich aufmerksam zu machen.