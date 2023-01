Alle Infos zu Anreise, Route, Programm Fridays for Future ruft für den 14. Januar zum Protest in Lützerath auf

Wer sich an der Demonstration beteiligen möchte, kann mit dem Auto, dem Shuttle oder dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anreisen. Mit dem Auto erfolgt die Anreise nach Wanlo oder Erkelenz. In Wanlo wird es Parkflächen geben. Autofahrer sollen dafür die Autobahnabfahrt der A 61 Richtung Aachen nehmen. An diesen Parkflächen kommen auch die Shuttlebusse an. In Erkelenz gibt es am Bahnhof ein Parkhaus, vom Bahnhof aus gibt es Shuttlebusse.