Zahlen veröffentlicht Klimaschützer mit neuen Zweifeln nach Lützerath-Abriss

In der kommenden Woche ist die Räumung des mittlerweile abgebaggerten Lützeraths am Tagebau Garzweiler ein Jahr her. Und weiterhin zweifeln viele daran, ob der Abriss des besetzten Erkelenzer Dorfes energiewirtschaftlich wirklich notwendig war. Neue Zweifel kommen nun auch vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der bereits im vergangenen Jahr maßgeblich an der Organisation des Aktivistenwiderstands rund um Lützerath beteiligt war.