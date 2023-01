Nach der Klima-Demo bei Lützerath „Da war ganz klar der Wille, die Polizei zu überrennen“

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, zeigte sich noch am Sonntag deutlich angegriffen von dem Geschehen bei der Klima-Demonstration am Samstag. „Diese Eindrücke werde ich noch eine Weile verarbeiten müssen“, sagte er unserer Redaktion. „So eine Aggressivität durch eine solche Menschenmasse, die mit so einer Entschlossenheit gegen die Polizei angeht – das habe ich so noch nicht erlebt.“ Sein Urteil: „Da war ganz klar der Wille da, die Polizei zu überrennen. Ich habe großen Respekt für das, was meine Kolleginnen und Kollegen am Samstag über viele Stunden geleistet haben.“