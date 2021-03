Tagebau Garzweiler : Initiativen kündigen Proteste gegen Braunkohle-Abbau in NRW an

Initiativen kündigen Proteste gegen Braunkohle-Abbau in NRW an

Ein Räumpanzer und ein Wasserwerfer der Polizei stehen einsatzbereit am Rand des Tagebau Hambach. (Archivfoto) Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Die Entscheidung der Landesregierung am Dienstag sei ein Widerspruch zu einem klima- und sozial-gerechten Ausstieg aus der Braunkohle, kritisieren die Umwelt-Initiativen.

Nach der neuen Leitentscheidung der Landesregierung haben Umwelt- und Klimainitiativen weitere Proteste gegen den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier angekündigt. „Wir werden unseren Protest entschlossen fortsetzen, damit die Kohle im Boden bleibt, der Hambacher Wald gesichert bleibt und alle Dörfer bleiben“, sagte Bastian Neuwirth für die Umweltorganisation Greenpeace am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz. Im August sei vor der Bundestagswahl eine große Demonstration am Tagebau Garzweiler geplant.