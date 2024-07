Große Bau- und Technologieausstellung Rheinisches Revier soll ins „internationale Schaufenster“

Auch zehn von der Landesregierung ausgewählte Startprojekte für die IBTA stehen bereits fest. „Alle umgesetzten Projekte müssen sowohl in der technischen als auch in der baulichen Ausstellung herausragende Beiträge für eine nachhaltige Entwicklung leisten“, so die Ministerien. Das Projekt „New Habitats“ soll das im Wiederaufbau befindliche Bürgewald (ehemals Morschenich) am Tagebau Hambach präsentieren. Es bestehe „ein immenser Wille, das ,Dorf neu zu denken‘, wofür ein städtebaulicher Masterplan erstellt wird“. Bei „New Area“ geht es um das Innovationsquartier Düren, in dem „verschiedene innovative Nutzungen aus den Bereichen Arbeit, Bildung und Forschung (Fokus auf CO 2 - freien Branchen)“ angesiedelt werden sollen. Bei „New Work“ steht die Nachnutzung des Kraftwerks in Frimmersdorf im Fokus. „Mit einem innovativen Inhouse-Konzept soll die denkmalschützenswerte Halle einer neuen Nutzung zugeführt werden“, so die Landesregierung. Auch der neue angrenzende Digitalpark am Kraftwerk mit geplanten 5000 neuen Arbeitsplätzen wird bespielt.