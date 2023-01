Klimaaktivistin wird abgeführt Thunberg-Foto von Polizei inszeniert? Diskussion in den Sozialen Medien

Es ist derzeit wohl eines der am meist diskutiertesten Fotos der Demonstrationen im Tagebau bei Lützerath. Die Aufnahme zeigt, wie Greta Thunberg am Dienstag von Polizisten an der Abbruchkante weggetragen wird. Ein Fotograf der Deutschen Presseagentur berichtete, dass sie von drei Polizisten weggetragen und nach gut 50 Metern abgesetzt worden sei, um eine Personenkontrolle durchzuführen. Die Polizei bestätigte, dass Thunberg für die Feststellung der Personalien vorübergehend in Gewahrsam genommen worden war.