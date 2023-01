Tunnel inzwischen verschlossen Nach Protestaktion in Lützerath – keine Konsequenzen für „Pinky“ und „Brain“

Der „Spiegel“ hatte mit Bezug auf ein internes Polizeidokument berichtet, dass RWE den Aktivisten in Aussicht gestellt hatte, sie nicht anzuzeigen - wenn sie freiwillig aus dem Tunnel kommen. Die Tunnelbesetzer hatten demnach gefordert, Lützerath vermummt verlassen zu dürfen - ohne dass die Polizei ihre Personalien und Fingerabdrücke aufnimmt. So kam es am Ende auch.