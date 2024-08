Geplantes Mega-Rechenzentrum BUND kritisiert Microsoft-Pläne im Rheinischen Revier

Im März war bekannt geworden, dass Tech-Riese Microsoft in Bergheim und Bedburg sogenannte Hyperscaler, also riesige Rechenzentren, bauen will, im Rhein-Kreis Neuss könnte ein weiteres entstehen. Insgesamt will der US-Konzern dabei 3,2 Milliarden Euro investieren. Für die Region sollen dadurch 300 neue Arbeitsplätze entstehen.