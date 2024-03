Autobahn GmbH hält Gutachten-Ergebnisse zurück Wenig transparent, wenig glaubwürdig

Immerhin: Nach der heftigen Kritik aus der Politik hat die Autobahn GmbH nun reagiert und das Gutachten über die umstrittene Wind-Autobahn 44n veröffentlicht. Dennoch: In Sachen Glaubwürdigkeit und Transparenz hat sich das Unternehmen und damit auch die Bundesregierung mit dieser Posse ganz sicher keinen Gefallen getan. Mehr noch: Dass der „Tagebau-Highway“ eine Problemautobahn mit zahlreichen Unfällen und Sperrungen ist und dass Forscher einen Windschutz wärmstens empfehlen, wäre ohne die hartnäckige Recherche von Journalisten wohl gar nicht erst an die Öffentlichkeit gelangt. Das trägt nicht gerade dazu bei, das Vertrauen der Bürger in den Bundesbetrieb zu stärken.