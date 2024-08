Scharfe Kritik am Verkehrsminister Blockiert Wissing die Ausbesserung der Windautobahn A44n?

Dass die extrem windanfällige A44n am Tagebau Garzweiler Kostenpflichtiger Inhalt bereits für dutzende Unfälle verantwortlich war, ist bekannt. Bereits sieben Mal musste die erst 2018 eröffnete und offensichtlich völlig fehlgeplante Autobahn bei starkem Wind gesperrt werden, mehr als 25 Unfälle sind unmittelbar auf den starken Seitenwind zurückzuführen. Nachdem sich im März zehn Bundes- und Landtagsabgeordnete aus der Region in einem gemeinsamen Schreiben an den Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gewandt haben, hat der nun die Probleme heruntergespielt. Echte Verbesserungsmaßnahmen, die über die (günstigen) temporären Sperrungen, zusätzlichen Warnschilder und Tempolimits hinausgehen, sind nicht geplant. Das geht aus einem Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic an den Bundestagsabgeordneten Ansgar Heveling (CDU, Rhein-Kreis Neuss) hervor, das unserer Redaktion vorliegt.