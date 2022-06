Braunkohletagebau in Erkelenz : Landwirte fürchten Flächenverlust

Insbesondere Kaulhausen ist durch neue Straßen betroffen und könnte bald von zwei Landstraßen und einer Kreisstraße umgeben sein. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Eine Interessensgemeinschaft fordert den Stopp für die Planung der neuen Landstraßen am Tagebaurand. Noch weiß niemand genau, welche Flächen in Erkelenz erhalten bleiben können. Die Landwirte sind in Sorge.