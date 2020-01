Brand in Erkelenz : Wohnung am Franziskanerplatz brennt komplett aus

Eine Wohnung brannte in der Erkelenzer Innenstadt aus. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Ein Feuer ist am Donnerstag (23. Januar) in einem Haus an der Aachener Straße nahe des Franziskanerplatzes ausgebrochen. Als die Feuerwehr um 14.12 Uhr am Einsatzort eintraf, schlugen aus dem ersten Obergeschoss die Flammen aus den Fenstern.

Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, gegen 16 Uhr war das Feuer gelöscht, Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Feuerwehrchef Helmut van der Beek sprach von einem massiven Brandereignis, die Aachener Straße war mehrere Stunden lang komplett gesperrt.

Die Bewohner wurden bei Bekannte untergebracht, weil das Haus nicht mehr bewohnbar ist. Eine Tagespflege, die im Erdgeschoss untergebracht ist, kann ihren Betrieb vorerst nicht wieder aufnehmen, weil Löschwasser durch die Decke gedrungen ist. Die Brandursache ist noch unklar.