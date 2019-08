Konzert in Erkelenz : Brahms’ Leben und Werk lebendig vermittelt

Erkelenz Im September gastieren der Rezitator Lutz Görner und die Pianistin Nadia Singer mit ihrem neuen Programm in der Leonhardskapelle.

Das Brahms-Programm am Sonntag, 22. September, 17 Uhr, in der Leonhardskapelle Erkelenz ist nunmehr das 11. Programm, das Lutz Görner und Nadia Singer gemeinsam in den letzten sechs Jahren erarbeitet haben. Franz Liszt haben sich die beiden Künstler als Zentralgestirn erwählt, denn um ihn kreist ein ganzer Kosmos. Das Erstaunliche daran ist, dass das Publikum durch Görner/Singer einen neuen Liszt entdecken durfte, einen, der nicht auf das Feuerwerk seiner viel gerühmten Tastenfertigkeit reduziert bleibt, sondern den Komponisten, der in die Neuzeit führt, der mit allen Kollegen seiner Zeit in Verbindung stand, sie förderte, beeinflusste und eine ganze Epoche mit seinen Ideen infiltrierte.