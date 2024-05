Erstmals mit einer Königin Borschemicher feiern Schützenfest

Wenn die Borschemicher St.-Martinus-Schützenbruderschaft an diesem Samstag, 25. Mai, ihr Schützenfest einläutet, gibt es ein Novum: Erstmals wird in Schützenkönigin Birgit Kuhlen mit ihrem Mann Stephan eine Frau an der Spitze der Schützen stehen. Die Borschemicher waren eine der letzten Bruderschaften in der Region, bei denen nun auch Frauen vollwertige Mitglieder sein dürfen. „Als gebürtige Borschemicherin erfüllt es mich mit großem Stolz und es ist mir eine große Ehre“, sagt Birgit Kuhlen, die im vergangenen Jahr nach der Satzungsänderung prompt Mitglied wurde und sich beim Vogelschuss gegen Sabine Rosen durchgesetzt hatte. Schon seit Jahren habe sie den Wunsch gehabt, einmal Königin zu sein, sobald das in Borschemich möglich werden würde.