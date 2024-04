Bauausstellung Boncasa Viele Fragen zur energetischen Sanierung

„Wir haben das Spektrum der Ausstellung erweitert“, erläutert Dannhauer zur Namensänderung. Zu den Ausstellern rund ums Baumen und der Baufinanzierung gesellen sich solche der Bereiche Living und Interieur. Besseres und sicheres Leben und Wohnen in angenehmer Atmosphäre und einem ansprechenden Inneren stehen im Mittelpunkt dieser zusätzlichen Bereiche, die ebenso wie die althergebrachten Angebote am Wochenende das Interesse vieler Besucher erweckten. „Wir sind froh, in diesem Jahr wieder rund 40 Aussteller präsentieren zu können“, sagte Dannhauer bei der Eröffnung der Boncasa am Samstagmittag, „und wir hoffen, dass unser verändertes Konzept der richtige Weg in die Zukunft dieser traditionsreichen Ausstellung in Erkelenz ist.“