Bombendrohung an Berufskolleg in Erkelenz Diese Strafen erwarten den Verfasser des Drohbriefs

Dazu kommen noch die nicht unerheblichen Kosten für den aufwendigen Polizeieinsatz, der zahlreiche Kräfte über viele Stunden gebunden hat. So mussten Kräfte aus umliegenden Behörden angefordert werden, unter anderem waren mehrere Sprengstoffhunde im Einsatz, die sich abwechseln müssen. Diese kamen zum Teil aus dem Ruhrgebiet nach Erkelenz. Durch die weiträumige Sperrung hatten viele Menschen am Dienstag auch keine Möglichkeit, an ihre Autos oder Fahrzeuge zu kommen. Rund 1200 Menschen Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte wurden am Dienstag nach der Drohung schnell aus dem Gefahrenbereich gebracht, die Westpromenade war bis in die Abendstunden gesperrt.