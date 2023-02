Nach Bombendrohung in Erkelenz Diese Strafen können den Drohenden erwarten

Im Fokus steht nun die technische Arbeit, anhand der IP-Adresse irgendwie auf die Spur des Täters zu kommen. Es werde ja wohl niemand seine private Mailadresse genutzt haben, sagt ein Sprecher der Polizei. Einen konkreten Verdacht, ob es sich beim Droh-Schreiber etwa um einen Schüler oder eine Schülerin gehandelt habe, gebe es allerdings nicht. Auch sieht die Polizei Heinsberg keine Hinweise darauf, dass es Teil einer Challenge in den sozialen Medien sein könnte, auch wenn in den vergangenen Wochen in mehreren Städten in NRW zu derlei Drohungen gekommen war.