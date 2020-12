Baumaßnahmen in Erkelenz : Stadt plant Bauarbeiten am Ziegelweiher

Erkelenz Am Ziegelweiher in Erkelenz ist die Böschung zur Krefelder Straße schadhaft, Risse sind erkennbar. Es besteht die Gefahr, dass Teile abrutschen.

Der Schwalmverband, der den Ziegelweiher unterhält, hat die Stadt Erkelenz informiert, dass die sehr steile Böschung zwischen dem Ziegelweiher und der Krefelder Straße etwa zwei Meter unterspült ist. Ursache ist der stetige Wellenschlag durch Wind und Wasservögel. An mehreren Stellen sind auch Risse im Hang erkennbar, die parallel zu der Uferkante verlaufen. Insbesondere an der Treppenanlage zur Messstation kann man erkennen, dass der gesamte Hang am Böschungsfuß instabil ist. Es besteht die Gefahr, dass Teile der Böschung in den Ziegelweiher rutschen und dadurch die Stabilität der Krefelder Straße gefährdet wird. Die Neigung der Bäume zum Weiher und deren Schwingung bei Wind destabilisieren die Böschung zusätzlich. Um eine weitere Destabilisierung der Böschung zu vermeiden, werden zunächst die entsprechenden Bäume gefällt. Die Arbeiten sollen in den Weihnachtsferien vorgenommen werden. Zeitweise muss dazu eine Fahrspur der Krefelder Straße gesperrt werden. Auch an anderen Uferböschungen sind nach Angaben der Stadt Erkelenz Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Hierfür müssen einzelne Sträucher „auf Stock gesetzt“ werden. Die Gehölze werden dabei handbreit bis etwa 20 Zentimeter über dem Boden abgesägt und treiben später wieder aus.