Kostenpflichtiger Inhalt: Kinderblühfeld in Erkelenz : Für Insekten und eine blühende Heimat

Die Geschwister Carlo (10/von links) und Leni (7) sowie die Schwestern Lotta (7) und Amelie (9) bestücken das Insektenhotel. Im Hintergrund wird das Feld umgepflügt, um dort später einsäen zu können. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Die Bürgerinitiative „Heimat blüht auf“ ist erst ein gutes halbes Jahr jung, hat aber in dieser Zeit schon fast 30.000 Quadratmeter über Blühpatenschaften bepflanzt. Kürzlich wurde das Kinderblühfeld an der Feldstraße in Hetzerath besät.