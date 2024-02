Jahresheft veröffentlicht Voller Kalender in Holzweiler

Enthalten ist im Kalender übrigens auch die Geschichte, wie Holzweiler entstanden ist. Urkundlich erwähnt wird „Holtuuilare“ erstmals am 4. Juni 898 nach Christus. „Dass der Ort viel älter als 1126 Jahre ist, ist unbestritten“, schreibt die Dorfgemeinschaft aber. Wahrscheinlich ist aufgrund entsprechender Bodenfunde, dass das Dorf aus der Römerzeit stammt. In jenem Juni 898 jedenfalls habe König Zwentibold, Sohn Kaiser Arnulfs im Karolingischen Reich, dem Esser Damenstift „Astnide“ die Pfarrei Holzweiler geschenkt. In der Schenkungsurkunde vergibt der König dem Damenstift, in dem seine Frau gelebt hatte, verschiedene Ländereien in der Region. Darunter auch die Königshufe Holtuuilare, die damit erstmals zu Papier gebracht wurde.