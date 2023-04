Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Unbekannte stehlen in Erkelenz Kennzeichen von Auto

In der Zeit von Donnerstag, 6. April, 16 Uhr, bis Freitag, 7. April, 22 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf bisher nicht bekannte Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Hufeisen in Erkelenz. Sie stahlen ein mit Panzerschloss gesichertes Fahrrad aus dem verschlossenen Kellerraum. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kripo ermittelt.