Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Schwerverletzte bei Motorradunfällen

Erkelenzer Land Die Polizei des Kreises Heinsberg vermeldet zwei Motorradunfälle im Erkelenzer Land. In beiden Fällen verletzte sich ein Motorradfahrer schwer.

Motorradfahrer schwer verletzt Am Freitagabend kam es in Wegberg-Schwaam gegen 19.30 Uhr auf der Rickelrather Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 27 Jahre alte Viersener fuhr mit einem weiteren Motorradfahrer in Fahrtrichtung Schwaam und kam in einer Kurve aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr einen Zaun und kam wenig später in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Bei dem Unfall erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste.