Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Tattoo-Utensilien gestohlen

Erkelenzer Land Aus einer Lagerhalle auf einem Erkelenzer Firmengelände stahlen unbekannte Täter Utensilien, die zum Gestalten von Tätowierungen notwendig sind. Außerdem ereignete sich ein weiterer Diebstahl in Wegberg.

In Lagerhalle eingebrochen Am frühen Montagmorgen, 14. November, sind Unbekannte gegen 0.30 Uhr gewaltsam in eine Lagerhalle an der Gewerbestraße Süd in Erkelenz eingedrungen. Sie stahlen Tattoo-Utensilien. Zuvor hatten sie sich Zugang zum Firmengelände verschafft, indem sie ein Zaunelement entfernten.