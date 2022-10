Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Autofahrer unter Drogeneinfluss ertappt

Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei mehrere Fahrer kontrolliert, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen (Symbolfoto). Foto: Polizei

Erkelenzer Land In Birgelen sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen, in Erkelenz wurde ein Auto aufgebrochen und in Wildenrath ein Motorroller gestohlen. Im gesamten Kreisgebiet hat die Polizei bei Kontrollen diverse Verkehrssünder ausfindig gemacht.

In Wohnhaus eingebrochen Zwischen dem 8. und dem 16. Oktober drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus am Baronsweg in Birgelen ein und durchsuchten den Wohnbereich nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Scheibe eingeschlagen An der Straße Am Ziegelweiher in Erkelenz schlugen Unbekannte bereits zwischen vergangener Woche Donnerstag, 13. Oktober, 22 Uhr, und Freitag, 14. Oktober, 5 Uhr, die Scheibe eines Autos ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

Motorroller gestohlen Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagabend 15. Oktober, 18 Uhr, und Sonntagmittag, 16. Oktober, 13 Uhr, an der Straße An der Wildenquelle in Wildenrath ein grünes Kleinkraftrad, das auf einem Garagenhof abgestellt war.

Falscher Wasserwerker unterwegs Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Freitagmittag, 14. Oktober, gegen 13 Uhr gegenüber einer hochbetagten Frau aus Heinsberg als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. In der Wohnung der Seniorin betätigte er mehrere Entnahmestellen. Während die ältere Dame mit dem Unbekannten zusammen mehrere Räume aufsuchte, gelangte nach ersten Erkenntnissen eine unbekannte weibliche Person unbemerkt ebenfalls in die Wohnung und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck entfernte sich das Duo laut Zeugenaussagen später in Richtung Gangolfusstraße. Laut Beschreibung war der Mann etwa 1,60 bis 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine blaue Steppjacke und eine graue Hose. Die unbekannte Frau soll circa 1,65 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Auch sie war kräftig, hatte lange, lockige schwarze Haare und trug ein blaues T-Shirt. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen nimmt Informationen telefonisch unter 02452 9200 entgegen.

Verkehrsverstöße festgestellt Bei Kontrollen im Kreis Heinsberg am vergangenen Wochenende haben Einsatzkräfte der Polizei acht Autofahrer angehalten, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen gegen sie gefertigt. Bei fünf weiteren Kontrollen stellte die Polizei fest, dass die betroffenen Personen Betäubungsmittel mit sich führten. Diese wurden sichergestellt und ebenfalls Anzeigen gefertigt.

(RP)