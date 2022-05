Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Zigarettenautomat aufgeschlitzt

Erkelenzer Land Diebe haben in den vergangenen Tagen mehrere Autos aufgebrochen und einen Zigarettenautomaten beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Zigarettenautomat beschädigt Zwischen Donnerstag, 28. April, und Montag, 2. Mai, haben Unbekannte einen Zigarettenautomat an der Straße Kirchplatz in Wegberg-Beeck beschädigt. Die Täter schnitten den Automaten mit einem unbekannten Werkzeug kurzerhand auf. Ob Tabakwaren oder Bargeld entwendet wurde, ist noch ungeklärt.

Auto aufgebrochen Gegen 12.30 Uhr am Montag, 2. Mai, meldete eine Frau ein Fahrzeug mit eingeschlagener Heckscheibe auf einem Park & Ride-Parkplatz an der Myhler Straße in Ratheim. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob aus dem Auto etwas entwendet wurde.