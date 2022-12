Blaulichtticker im Erkelenzer Land Keller in Erkelenz brennt

Erkelenzer Land · In der Patersgasse stand diese Nacht ein Keller in Flammen. In Lövenich wurde ein Auto aufgebrochen und in Erkelenz und Baal gab es Einbrüche in Häuser.

29.12.2022, 15:23 Uhr

Die Wehrleute konnten die Flammen löschen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Feuer im Keller In der Patersgasse in Erkelenz stand in der Nacht zu Donnerstag gegen 3.45 Uhr ein Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in Flammen. Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete das Gebäude, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilt, sind die Wände und die Decke des Raums beschädigt worden. Diebstahl auf Baustelle Unbekannte Täter sind zwischen dem ersten und dem zweiten Weihnachtstag auf ein Baustellengelände in Wassenberg-Rosenthal auf der Rosenthaler Straße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten die Diebe aus einer Halle ein Starkstromkabel und LED-Bauleuchten. Aus einem Container, den die Täter aufbrachen, erbeuteten sie weitere Kabel und eine Kabeltrommel. Handtasche aus Auto gestohlen In Lövenich haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag die Scheibe eines Autos eingeschlagen, das auf einem Parkplatz an der Straße In Lövenich parkte. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter eine Handtasche. Einbruch in Baal Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 14.30 und 18 Uhr in ein Haus auf der Gutenbergstraße in Baal eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten nach aktuellem Ermittlungsstand eine Taschenuhr sowie eine Münze. Bargeld als Beute Auch in Erkelenz gab es einen Einbruch: Zwischen dem Morgen des ersten Weihnachtstags und dem Abend des 28. Dezembers drangen die Täter in ein Einfamilienhaus auf der Flassenberger Straße ein. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

(RP)