Blaulichtticker im Erkelenzer Land Fahrprüfung durch Unfall gestoppt

Fahrprüfung durch Unfall gestoppt So hatte sich eine junge Frau in Erkelenz ihre praktische Führerscheinprüfung sicher nicht vorgestellt: Ihre Prüffahrt endete am Mittwoch an der neuen Ampel an der B57 auf Höhe des Oerather Mühlenfelds rabiat mit einem Unfall, für den die Frau allerdings nichts konnte: Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mitsamt ihres Fahrlehrers und des Prüfers auf der B57 unterwegs, als die Ampel auf Gelb umsprang. Die Fahrschülerin bremste folgerichtig ab, für einen unmittelbar hinter ihr fahrenden Lkw kam das offenbar zu überraschend: Er fuhr auf das Fahrschulauto auf. Alle drei Insassen des Autos verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ihre Prüfung wird das Mädchen nun wohl wiederholen müssen.