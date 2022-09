Blaulichtticker für Erkelenz : 86-Jähriger wird Opfer eines Diebstahls

Die Polizei sucht nach dem Täter, der einen 86-Jährigen bestohlen hatte. Foto: dpa/Marcel Kusch

Erkelenz Ein Unbekannter sprach den Senior gestikulierend in Erkelenz an. Später fehlte die Geldbörse. Ebenfalls unbekannt sind die Täter, die eine Baustelle an der Antwerpener Straße mehrfach aufsuchten.

Senior bestohlen Ein 86-jähriger Mann aus Erkelenz wurde am Dienstag, 20. September, 15.15 Uhr, an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße in Erkelenz von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Dieser sprach kein Deutsch, machte dem Erkelenzer aber mit Gesten deutlich, dass er einen Zahnarzt suche. Der Rentner sagte dem Unbekannten, dass es an der Stelle keinen Zahnarzt gebe und fuhr mit seinem Rollator weiter zur nahe gelegenen Apotheke. Dort musste er feststellen, dass seine Geldbörse, die sich in seiner Westentasche befunden hatte, entwendet wurde. Darin befanden sich Bargeld, persönliche Papiere und Ausweisdokumente. Der Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß, hatte einen dunkle Hautfarbe, kurze, schwarze, glatte Haare und eine kräftige, sportliche Figur. Er trug ein weißes Hemd, eine helle Jacke und eine helle Sommerhose. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02452 9200.

Einbruchsdiebstähle auf Baustelle Unbekannte Täter drangen mehrmals gewaltsam in eine Baustelle an der Antwerpener Straße in Erkelenz ein. Zwischen Montag, 19. September, 18 Uhr, und Dienstag, 20. September, 18.30 Uhr, öffneten die Täter gewaltsam eine Tür und stahlen einen Beamer aus dem Gebäude. Bereits zwischen Freitag, 16. September, 16 Uhr, und Montag, 19. September, waren Einbrecher in dieselbe Baustelle eingedrungen und hatten einen Bürocontainer aufgebrochen. Daraus stahlen sie ein Starkstromkabel sowie zwei mobile Heizgeräte, berichtet die Polizei.

(back)