Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Feuerwehr löscht Hecke in Hückelhoven

In Hückelhoven musste die Feuerwehr eine Hecke löschen. Foto: Anke Backhaus

Erkelenzer Land Nachdem in Hückelhoven eine Hecke in Brand geraten war, musste die Feuerwehr ein Übergreifen des Feuers auf Garagen verhindern. In Wassenberg kam es zu Sachbeschädigungen, unter anderem wurden Außenspiegel von Autos abgetreten.

Heckenbrand beschädigt angrenzende Garagen Eine Hecke und eine Wiese gerieten am Samstag, 3. September, gegen 3.51 Uhr an einem Mehrfamilienhaus am Lahnweg in Hückelhoven in Brand. Das Feuer drohte auf angrenzende Garagen überzugreifen und beschädigte diese, weil sich mittlerweile die Bitumenfugen durch die enorme Hitze verflüssigt hatten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachbeschädigungen an Autos Am Freitag, 2. September, kam es gegen 23.30 Uhr zu Sachbeschädigungen unter anderem an zwei geparkten Autos in der Straße Am Hartebeuer in Wassenberg. Ein unbekannter Mann, der mit einer Frau unterwegs war, trat gegen die Außenspiegel von zwei Fahrzeugen und beschädigte diese. In einem Garten beschädigte er zwei Statuen. Der Mann war 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte mittellange blonde Haare und trug eine Jeanshose. Das Paar entfernte sich in Richtung Dammstraße. Die Polizei sucht Zeugen, die sich beim Kriminalkommissariat in Hückelhoven melden sollen, Telefon 02452 9200.

Einbruch, aber nichts gestohlen Zwischen Freitagabend, 2. September, 20 Uhr, und Samstagvormittag, 3. September, 11 Uhr, hebelten unbekannte Personen das Fenster einer Garage an der Landstraße in Holzweiler auf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde jedoch nichts entwendet.

(back)