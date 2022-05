Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Zerstörungswut an Auto abreagiert

Die Polizei ist auf der Suche nach Unbekannten, die zwei Fahrzeuge in Wassenberg demoliert haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkelenzer Land Unbekannte Täter haben ein Auto in Wassenberg demoliert und umgekippt. In derselben Nacht wurde zudem ein Fernseher auf ein Fahrzeug geworfen. Große Schäden an der Front waren die Folge.

Fahrzeug umgekippt Unbekannte Täter haben am Samstag gegen 1.20 Uhr ein Auto auf die Seite gekippt, das auf der Erkelenzer Straße in Wassenberg geparkt war. Zuvor beschädigten der oder die Täter die Plastikabdeckungen der Front- und Rücklichter sowie den rechten Außenspiegel. Ein Kennzeichen des Fahrzeugs wurde offenbar auch entwendet. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 9200 entgegen.

Lkw-Tank aufgebohrt Eine bislang unbekannte Menge Dieselkraftstoff haben Diebe aus einem Lkw in Houverath abgezapft, indem sie Löcher in den Tank des Wagens bohrten. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag, 28. April, an der Straße In Houverath.